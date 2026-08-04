Lionel Messi donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas afectadas por los incendios forestales registrados en las últimas semanas.

La contribución fue confirmada este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una publicación en la red social X.

“Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, expresó la funcionaria.

Según informó el Gobierno regional, representantes del futbolista argentino se comunicaron con las autoridades para conocer el procedimiento y posteriormente realizaron la transferencia por medio del canal oficial creado para recibir donaciones.

Los fondos serán utilizados en las tareas de recuperación de las localidades afectadas, donde las llamas provocaron daños en viviendas, infraestructura, establecimientos rurales y espacios naturales.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo madrileño, los incendios alcanzaron a 17 municipios y afectaron más de 27.000 hectáreas. Además, alrededor de 55.000 personas debieron ser evacuadas o permanecer confinadas mientras trabajaban los equipos de emergencia.

La Comunidad de Madrid habilitó el sistema de aportes el 29 de julio. Desde entonces, la recaudación se acercó a los 200.000 euros, por lo que la donación de Messi representa una parte importante del total recibido hasta el momento.

Las autoridades también pusieron en marcha un programa de asistencia para acompañar a las familias damnificadas, recuperar las áreas naturales y restablecer las actividades económicas en los municipios alcanzados por el fuego.

El gesto del capitán de la Selección argentina tuvo una fuerte repercusión por tratarse de una figura nacida en Rosario y reconocida mundialmente, cuya carrera deportiva estuvo durante años vinculada a España.