La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva jornada gratuita de castraciones y vacunación antirrábica, destinada a perros y gatos de la ciudad.

El operativo se llevó adelante en el Galpón N.º 2 del predio del Ferrocarril y permitió concretar 66 esterilizaciones. Del total, 24 correspondieron a perros y 42 a gatas.

Las intervenciones estuvieron a cargo del médico veterinario Marcos Restovich y se desarrollaron con la colaboración de vecinos voluntarios.

Durante la actividad también se aplicaron 33 vacunas antirrábicas: 18 a gatos y 15 a perros.

Esta fue la tercera jornada gratuita de castraciones realizada durante el año en Villa Cañás. La iniciativa busca controlar la población animal, prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable de mascotas.