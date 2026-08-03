Villa Cañás realizó 66 castraciones gratuitas y vacunó contra la rabia a 33 animales

La tercera jornada del año se desarrolló en el predio del Ferrocarril. El operativo alcanzó a perros y gatos de la ciudad.
Villa Cañás03/08/2026 Felipe Aguilera

La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva jornada gratuita de castraciones y vacunación antirrábica, destinada a perros y gatos de la ciudad.

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El operativo se llevó adelante en el Galpón N.º 2 del predio del Ferrocarril y permitió concretar 66 esterilizaciones. Del total, 24 correspondieron a perros y 42 a gatas.

Las intervenciones estuvieron a cargo del médico veterinario Marcos Restovich y se desarrollaron con la colaboración de vecinos voluntarios.

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Durante la actividad también se aplicaron 33 vacunas antirrábicas: 18 a gatos y 15 a perros.

Esta fue la tercera jornada gratuita de castraciones realizada durante el año en Villa Cañás. La iniciativa busca controlar la población animal, prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable de mascotas.

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