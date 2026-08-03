Villa Cañás realizó 66 castraciones gratuitas y vacunó contra la rabia a 33 animales
La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva jornada gratuita de castraciones y vacunación antirrábica, destinada a perros y gatos de la ciudad.
El operativo se llevó adelante en el Galpón N.º 2 del predio del Ferrocarril y permitió concretar 66 esterilizaciones. Del total, 24 correspondieron a perros y 42 a gatas.
Las intervenciones estuvieron a cargo del médico veterinario Marcos Restovich y se desarrollaron con la colaboración de vecinos voluntarios.
Durante la actividad también se aplicaron 33 vacunas antirrábicas: 18 a gatos y 15 a perros.
Esta fue la tercera jornada gratuita de castraciones realizada durante el año en Villa Cañás. La iniciativa busca controlar la población animal, prevenir enfermedades y promover la tenencia responsable de mascotas.