El Gobierno de Santa Fe informó que concluyeron los trabajos de montaje de la pista profesional de madera del nuevo velódromo cubierto de Rafaela, una de las obras previstas para los Juegos Suramericanos 2026.

La pista fue construida bajo los parámetros de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y quedará habilitada para competencias oficiales. El velódromo será el segundo espacio cubierto de estas características en Argentina, después del que funciona en la provincia de San Juan.

La empresa canadiense Junek Velodromes estuvo a cargo de la construcción. Para la obra se utilizó madera producida en Finlandia, además de accesorios provenientes de China y estructuras de protección fabricadas en Estados Unidos.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que la ingeniería y la colocación estuvieron a cargo de profesionales mexicanos y canadienses, mientras que trabajadores santafesinos participaron en distintas etapas de la obra.

“En el mundo se construyen apenas dos o tres velódromos cubiertos por año”, destacó el funcionario provincial.

Una inversión millonaria

La Provincia destinó aproximadamente 1,2 millones de dólares a la construcción y colocación de la pista. Esa cifra se suma a los más de 7.876 millones de pesos invertidos en la estructura cubierta del edificio.

Las obras vinculadas con los Juegos Suramericanos incluyen un financiamiento de 75 millones de dólares otorgado por la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de recursos aportados por el Tesoro provincial.

Un nuevo complejo deportivo en Rafaela

El velódromo está ubicado en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y formará parte de un complejo que también tendrá pistas de BMX Race, BMX Freestyle, Skate Park y Skate Street.

El proyecto contempla además obras de pavimentación, apertura de calles, construcción de rotondas y mejoras en los accesos al predio.

En la misma ciudad se construye un estadio multipropósito cubierto con capacidad prevista para 3.080 personas: 2.960 espectadores en tribunas y 120 en palcos. También contará con 71 posiciones destinadas a trabajadores de prensa y equipos de transmisión.

El espacio podrá recibir disciplinas olímpicas bajo techo y actividades recreativas, culturales y educativas. Tendrá vestuarios, salas para controles antidopaje, consultorio médico y sectores destinados a deportistas y jueces.

Las obras se completarán con la construcción de 80 departamentos que integrarán la Villa Suramericana, donde se alojarán los atletas durante la competencia.

Aunque el velódromo se encuentra en Rafaela, la infraestructura forma parte de una inversión deportiva provincial que tendrá impacto más allá de los Juegos y podrá ser utilizada por deportistas de distintos puntos de Santa Fe.