Los gremios docentes de Santa Fe iniciaron este jueves un nuevo plan de lucha en rechazo al cierre de la negociación salarial dispuesto por el Gobierno provincial. Las actividades incluyeron movilizaciones, ruidazos y banderazos en los 19 departamentos.

Amsafé y Sadop reclamaron que el Ejecutivo vuelva a convocar a la paritaria y permita continuar la discusión sobre la propuesta salarial correspondiente al segundo semestre del año.

Las protestas se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de la provincia. Las consignas estuvieron centradas en la recomposición de los salarios, la situación de los jubilados y la defensa de la educación pública.

Reclamo por la reapertura de la negociación

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aseguró que la discusión no puede darse por terminada mediante una decisión unilateral.

“La paritaria no se puede cerrar por decreto”, manifestó el dirigente gremial.

Según explicó, la legislación establece que, ante el rechazo de una propuesta, las partes deben volver a reunirse para continuar negociando. “La primera exigencia nuestra es la convocatoria a la paritaria”, afirmó.

Alonso también cuestionó los porcentajes salariales comunicados por el Ejecutivo provincial. De acuerdo con la interpretación de Amsafé, el incremento efectivo sería del 10,1%, distribuido en cuotas hasta fin de año.

“El aumento real es del 10,1%, en cuotas hasta fin de año, y los jubilados recién lo terminarán de cobrar en febrero”, sostuvo.

Los valores mencionados corresponden a la evaluación realizada por el gremio sobre la oferta oficial.

Presentación ante el Ministerio de Trabajo

Desde Amsafé anticiparon que realizarán una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo para denunciar una presunta actuación de mala fe por parte del Gobierno durante la negociación.

El sindicato sostiene que la propuesta salarial fue anunciada públicamente, pero que posteriormente no existieron instancias suficientes para debatirla dentro del ámbito paritario.

“Lo que no se puede hacer es anunciar una propuesta y después impedir que esa propuesta pueda debatirse”, expresó Alonso.

El dirigente también cuestionó el funcionamiento de la mesa de negociación y aseguró que el Gobierno provincial “permanentemente ha despreciado el ámbito paritario”.

Un conflicto que continuará

Los gremios señalaron que las protestas realizadas este jueves representan el comienzo de una serie de medidas que podrían continuar durante las próximas semanas.

El objetivo será mantener visible el reclamo y sumar la participación de docentes, jubilados y comunidades educativas de toda la provincia.

Por el momento, el material difundido por las organizaciones sindicales no incluye una respuesta oficial del Gobierno de Santa Fe a las acusaciones realizadas durante las movilizaciones.