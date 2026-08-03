Más de 650 estudiantes de escuelas secundarias de Venado Tuerto, Murphy, San Eduardo y Wheelwright participaron de una serie de capacitaciones sobre educación financiera impulsadas por la diputada provincial Sofía Galnares.

Las jornadas estuvieron orientadas a brindar conocimientos prácticos para administrar el dinero, comprender el funcionamiento del sistema financiero y operar con mayor seguridad mediante plataformas digitales.

La capacitación estuvo a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella.

Durante los encuentros se abordaron temas relacionados con el ahorro, las inversiones, los préstamos y el uso responsable de billeteras virtuales. También se explicaron las diferencias entre las tarjetas de débito y crédito y los principales riesgos de las operaciones por internet.

En Venado Tuerto, las actividades alcanzaron a estudiantes de la EETP N.º 402 “Manuel Belgrano”, la EETP N.º 602 “General San Martín”, el Colegio Sagrado Corazón, el Centro Agrotécnico Regional, la EESO N.º 447, el Taller de Nazareth y Cultura Inglesa.

También participaron alumnos de la EESOPI N.º 8121 de Murphy, la EESO N.º 368 de San Eduardo, y la EETPySOPI N.º 8098 y la EESOPI N.º 2059 de Wheelwright.

Según se informó, la iniciativa surgió de una propuesta presentada ante la Región VII de Educación para acercar estos contenidos a estudiantes de cuarto y quinto año de instituciones públicas y privadas del sur santafesino.

“Hoy los jóvenes realizan transferencias, utilizan billeteras virtuales, compran por internet y toman decisiones económicas desde muy temprana edad. Queremos que cuenten con conocimientos que les permitan hacerlo de manera responsable y segura”, expresó Galnares.

La legisladora sostuvo que el objetivo es continuar promoviendo herramientas que puedan ser aplicadas en situaciones cotidianas y que ayuden a los jóvenes a desenvolverse con mayor autonomía.