La Selección argentina podría volver a presentarse ante sus hinchas durante septiembre, luego del subcampeonato conseguido en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación del Fútbol Argentino evalúa organizar tres partidos durante la próxima ventana de amistosos internacionales.

El período previsto se extendería entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y permitiría disputar hasta cuatro encuentros. Sin embargo, por el momento no existen confirmaciones oficiales sobre los rivales, las sedes ni las fechas.

Una de las posibilidades que analiza la AFA sería jugar dos amistosos en China y otro en Buenos Aires. Este último encuentro marcaría el regreso del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante el público argentino después de la final mundialista perdida frente a España.

El posible partido en el país también permitiría reunir nuevamente a buena parte del plantel, ya que varios futbolistas no regresaron a la Argentina después de la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.

Entre ellos estuvieron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron directamente a Miami. Tampoco volvieron junto con la delegación Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

La Selección regresó al país el 20 de julio y fue recibida por miles de hinchas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La Banda de Granaderos interpretó “Muchachos”, canción convertida en uno de los himnos de los simpatizantes argentinos.

Aunque no se realizaron festejos similares a los organizados después de la obtención de un título, los hinchas acompañaron al plantel y reconocieron su desempeño durante el torneo.

La realización del amistoso en Buenos Aires continúa siendo una posibilidad y deberá ser confirmada oficialmente por la AFA.