Lali anunció una tercera fecha en River y bromeó con su “despedida de soltera”

La cantante se presentará el sábado 26 de septiembre en el estadio Monumental, donde cerrará la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”. La preventa comenzará este miércoles 5 de agosto.
Espectáculos03/08/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

Lali Espósito anunció una nueva presentación en el estadio Monumental de River Plate para el sábado 26 de septiembre, luego de agotar dos fechas y convocar a más de 160 mil personas durante los recitales realizados en junio.

El espectáculo marcará el cierre de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, con la que la artista recorrió distintos escenarios y presentó las canciones de su más reciente etapa musical.

La cantante también relacionó la nueva fecha con su compromiso con Pedro Rosemblat y bromeó sobre la posibilidad de convertir el recital en una celebración previa a su casamiento.

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“¿Me hacen la despedida de soltera en River acaso?”, expresó Lali al comunicar el regreso al Monumental.

La preventa de entradas comenzará este miércoles 5 de agosto a las 11. Por el momento, no se informaron detalles sobre los precios ni sobre la venta general.

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