Una puma adulta acompañada por sus dos crías fue fotografiada mientras cruzaba un camino rural ubicado entre las localidades de Miguel Torres y Chovet.

La imagen fue tomada por un vecino que circulaba por el sector y logró registrar a la hembra desplazándose junto a los dos cachorros.

El avistamiento llamó la atención porque, aunque en diferentes oportunidades se detectó la presencia de pumas en campos del sur santafesino, no resulta habitual observar a una madre acompañada por sus crías.

Durante los primeros meses de vida, los cachorros permanecen bajo el cuidado de la hembra, que los protege y los acompaña mientras comienzan a desplazarse y buscar alimento.

Pumas en el sur santafesino

El puma habita diferentes regiones de la Argentina y también puede encontrarse en zonas rurales de Santa Fe con pastizales, montes, bajos y corredores naturales.

En los últimos años se conocieron distintos registros en campos de la región. La utilización de cámaras rurales y teléfonos celulares permitió documentar con mayor frecuencia el desplazamiento de estos animales.

Recomendaciones ante un encuentro

Ante la presencia de un puma, se recomienda mantener la calma, conservar una distancia prudente y evitar cualquier intento de acercamiento.

Tampoco se debe perseguir al animal con vehículos, rodearlo o bloquear su recorrido. Lo aconsejable es permitir que se retire por sus propios medios.

Las precauciones deben ser mayores cuando la hembra está acompañada por cachorros, ya que podría adoptar una actitud defensiva si interpreta que existe una amenaza.

Quienes encuentren uno de estos ejemplares durante actividades rurales deben retirarse lentamente y comunicar el avistamiento a las autoridades ambientales si el animal permanece cerca de viviendas, establecimientos o zonas pobladas.

La fotografía constituye un nuevo registro de la fauna silvestre presente en los campos del sur provincial.