Estudiantes y docentes de 12 escuelas secundarias del departamento General López participaron este martes de una nueva edición del programa “Diputados por un Día”, realizada en la Legislatura de la provincia de Santa Fe.

La actividad fue organizada por la diputada provincial Sofía Galnares y reunió a representantes de instituciones educativas de Villa Cañás, Wheelwright, Murphy, Carreras, San Eduardo y Venado Tuerto.

Durante la jornada, los jóvenes ocuparon las bancas del recinto, asumieron el rol de legisladores y presentaron diferentes proyectos vinculados con problemáticas e inquietudes de sus comunidades.

Las iniciativas fueron debatidas y sometidas a votación mediante una sesión desarrollada con características similares a las de una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Galnares destacó la variedad de las propuestas elaboradas por los estudiantes.

“Hubo proyectos muy interesantes, los cuales vamos a trabajar y a analizar”, señaló la legisladora. Además, indicó que gran parte de las iniciativas estuvieron relacionadas con el ambiente, las energías renovables y la salud mental.

Antes de ingresar al recinto, los participantes recibieron una capacitación sobre el funcionamiento del Poder Legislativo, el proceso de elaboración de leyes y la preparación de proyectos.

“El programa permite a los jóvenes conocer de cerca cómo trabajamos en la Legislatura, hacer preguntas, presentar sus ideas y participar. Para nosotros también es una buena oportunidad para escucharlos”, expresó Galnares.

El programa busca fortalecer el vínculo entre la Cámara de Diputados y las comunidades educativas de la provincia, además de promover la participación ciudadana y acercar a los estudiantes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

Una vez finalizada la experiencia, los proyectos elaborados por los jóvenes son incorporados al circuito legislativo como propuestas ciudadanas. Posteriormente, pueden ser analizados y retomados por los diputados para su eventual presentación como proyectos de ley.