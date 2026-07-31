La Argentina atraviesa una fase activa de El Niño que podría intensificarse durante los próximos meses y ubicarse entre los episodios más fuertes registrados desde mediados del siglo pasado.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones actuales del sistema El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENOS, son consistentes con una fase cálida. Además, indicó que existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno continúe durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2026.

Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, anticipan que El Niño seguirá fortaleciéndose hasta finales de este año.

El organismo estadounidense estima una probabilidad del 97% de que el fenómeno permanezca activo hasta comienzos de la primavera de 2027. También calcula un 81% de posibilidades de que alcance la categoría de “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026.

Un fenómeno bajo seguimiento internacional

El último informe de la NOAA señaló que el índice de temperatura de la región Niño 3.4 alcanzó los +1,2 grados. Este indicador se utiliza para medir la evolución del calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

Los modelos anticipan que el calentamiento podría continuar durante la segunda mitad del año. En caso de alcanzar las categorías proyectadas, el episodio podría ubicarse entre los más importantes del registro histórico iniciado en 1950.

El sistema experimental SPEAR, elaborado por un laboratorio de la NOAA, también muestra un escenario de fuerte intensidad. Sus 30 simulaciones proyectan un pico comparable con los mayores eventos registrados durante el último siglo.

Sin embargo, se trata de una herramienta experimental y sus resultados no permiten determinar con precisión cuánto lloverá en cada región o localidad.

Qué puede ocurrir en Santa Fe

El SMN explicó que El Niño suele favorecer un aumento de las precipitaciones y temperaturas superiores a los valores normales en la Argentina. No obstante, todavía existen incertidumbres sobre el momento exacto en el que alcanzará su máxima intensidad y sobre sus efectos concretos en cada zona.

Para Santa Fe y el sur provincial, el fenómeno obliga a seguir de cerca la evolución de las lluvias durante la primavera y el verano.

Una mayor frecuencia de precipitaciones podría beneficiar la recuperación de humedad en los suelos y mejorar las condiciones para algunos cultivos. Al mismo tiempo, lluvias concentradas en períodos cortos podrían generar anegamientos, dificultades en caminos rurales y complicaciones para la siembra o la cosecha.

También deberán observarse los sistemas de desagües urbanos, canales rurales y cursos de agua. De todos modos, la presencia de un evento intenso de El Niño no significa que todas las localidades recibirán lluvias extraordinarias.

No es posible anticipar lluvias para cada ciudad

Los especialistas remarcan que los modelos climáticos estacionales indican tendencias generales, pero no permiten establecer con varios meses de anticipación qué cantidad de lluvia caerá en Villa Cañás, Venado Tuerto, Santa Isabel, Teodelina o cualquier otra localidad.

La intensidad y ubicación de cada tormenta dependerán de diferentes condiciones atmosféricas que solo podrán evaluarse con mayor precisión a medida que se acerquen los eventos.

Por ese motivo, se recomienda seguir los pronósticos, avisos y alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional durante la primavera y el verano.