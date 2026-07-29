La diputada provincial Sofía Galnares reconoció los 30 años del programa “Concejales por un Día”, una propuesta educativa creada en 1996 por el Colegio Taller de Nazareth para acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

Durante la actividad, la legisladora entregó a las autoridades del establecimiento una Declaración de Interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. El reconocimiento destacó la continuidad de un proyecto que, a lo largo de tres décadas, promovió el debate de ideas y la elaboración de propuestas vinculadas con las necesidades de la comunidad.

“Muchos de quienes hoy tenemos responsabilidades políticas en Venado Tuerto y en la provincia de Santa Fe pasamos por este programa. Fue nuestro primer acercamiento a la política, entendida como una herramienta para transformar la realidad desde las ideas y el compromiso”, expresó Galnares.

La diputada también señaló que algunas iniciativas impulsadas actualmente desde el Estado tuvieron su origen en propuestas elaboradas por estudiantes que participaron del programa en años anteriores.

“Eso demuestra el enorme valor de generar espacios donde los jóvenes puedan participar, debatir y ser escuchados”, sostuvo.

Una iniciativa nacida en las aulas

“Concejales por un Día” comenzó en 1996 como una experiencia del Colegio Taller de Nazareth destinada a que los alumnos conocieran el funcionamiento del Poder Legislativo local.

Con el paso de los años, la propuesta incorporó a estudiantes de las distintas escuelas secundarias de Venado Tuerto y se consolidó como un espacio de formación ciudadana.

Actualmente, el programa es organizado de manera conjunta por el Concejo Municipal, el Gobierno de Venado Tuerto y el Taller de Nazareth. Participan alumnos de primero a sexto año, quienes presentan proyectos relacionados con temas como ambiente, desarrollo humano, urbanismo y espacios públicos.

Durante el proceso, los estudiantes reciben el acompañamiento de concejales y equipos técnicos, participan de talleres de oratoria y trabajan en la elaboración de proyectos de ordenanza, resoluciones y minutas de comunicación.

“Este reconocimiento es para una escuela que hace 30 años apostó por un proyecto innovador y que nunca dejó de creer en la participación de los jóvenes”, manifestó Galnares.

La legisladora consideró que la permanencia del programa refleja el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y el Estado para generar oportunidades de participación ciudadana desde edades tempranas.

“Cuando una escuela impulsa un proyecto durante 30 años y logra que cada vez más jóvenes se involucren, está dejando una huella en la ciudad”, concluyó.