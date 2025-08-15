Milei lanza campaña en Buenos Aires con eje en la confrontación con Kicillof

El presidente Javier Milei encabezó este jueves en La Plata un acto para presentar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El evento, organizado por el armador libertario Sebastián Pareja, marcó el inicio formal de la campaña para las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las legislativas nacionales del 26 de octubre.

La estrategia, según se expuso, se basa en dar visibilidad a los postulantes seccionales y en un mensaje central: “Kirchnerismo Nunca Más”. Milei apuntó directamente al gobernador Axel Kicillof, a quien criticó por su gestión y por el desdoblamiento electoral, vinculándolo además con casos judiciales y cuestionando el rol de exministros de la gestión anterior en su gabinete.

Entre los candidatos presentados se destacan Diego Valenzuela (Primera sección), Guillermo Montenegro (Quinta) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial. También se confirmó la postulación de Natalia Blanco en la Segunda sección y Gonzalo Cabezas en la Cuarta.

El próximo martes, Milei visitará Junín, ciudad clave de la Cuarta sección electoral, donde se presentará la lista de diputados nacionales encabezada por José Luis Espert. La campaña incluirá recorridas por distritos como San Nicolás, con el objetivo de captar el voto opositor al kirchnerismo y consolidar la alianza con el PRO, que llevará a Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi como candidatos.