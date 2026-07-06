La rana de los alerces sobrevivió a los incendios y volvió a ser avistada en la Patagonia

Una especie de rana que se temía seriamente afectada por los incendios forestales volvió a ser detectada en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. El hallazgo fue confirmado durante los relevamientos realizados para evaluar las consecuencias del fuego sobre la flora y la fauna del área protegida.

Se trata de la rana de los alerces, cuyo nombre científico es Batrachyla fitzroya. Es un anfibio microendémico que habita exclusivamente en la Isla Grande del Lago Menéndez, una característica que aumenta su vulnerabilidad frente a incendios y otros cambios en el ambiente.

La especie estaba considerada en estado de conservación vulnerable y existía preocupación por las consecuencias de los incendios registrados durante el último verano. Sin embargo, un monitoreo posterior al paso del fuego permitió comprobar que la rana continúa presente en la isla.

El relevamiento fue realizado por herpetólogos, especialistas en el estudio de anfibios y reptiles, junto con guardaparques. Durante las tareas de campo lograron detectar ejemplares y confirmar la persistencia de la especie en su hábitat natural.

La rana de los alerces utiliza sectores húmedos del suelo del bosque y las costas del lago como sitios reproductivos. Por esta razón, la conservación del ambiente de la Isla Grande resulta fundamental para garantizar la recuperación ecológica del lugar y la supervivencia de sus poblaciones.

El nuevo registro representa una señal positiva para la conservación de la especie, aunque los especialistas deberán continuar con los estudios para determinar el impacto real de los incendios sobre los ejemplares, sus poblaciones y el ecosistema donde viven.

El hallazgo también permitirá profundizar las investigaciones sobre una especie poco conocida y con una distribución geográfica extremadamente limitada. La protección del Parque Nacional Los Alerces será clave para seguir su evolución y evaluar la recuperación del ambiente después de los incendios.