La Justicia de Venado Tuerto condenó a Brandon Andrés Rodríguez, de 23 años, a una pena única de siete años y seis meses de prisión efectiva por dos hechos contra la propiedad cometidos entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

La sentencia fue resuelta mediante un procedimiento abreviado homologado por la jueza Andrea Cavallero. El acuerdo fue presentado por la fiscal Larisa Barucca y la defensora pública María Cecilia Tosco.

Rodríguez reconoció su responsabilidad en los hechos y las víctimas manifestaron su conformidad con la aplicación del procedimiento judicial.

El primero de los episodios ocurrió el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 00.25, en un comercio ubicado en Casey al 200.

Según se estableció en la causa, el joven había sustraído la llave del local a una mujer que en ese momento era su pareja. Luego utilizó esa llave para ingresar al establecimiento y llevarse aproximadamente 100.000 pesos.

Por este hecho fue condenado como autor del delito de hurto calificado.

El segundo caso ocurrió durante la madrugada del 5 de enero de 2026, en una vivienda de Belgrano al 1500.

De acuerdo con la acusación, Rodríguez ingresó al inmueble junto con otro hombre que todavía no fue identificado. En el interior se encontraba un vecino de 68 años.

Los asaltantes amenazaron al hombre con un cuchillo y le exigieron la entrega de dinero. Se llevaron aproximadamente 67.600 pesos, documentación personal y otros elementos.

Luego escaparon en una motocicleta. Rodríguez fue localizado poco después durante un procedimiento policial realizado en inmediaciones de Avellaneda al 300.

Según consta en el expediente, estaba escondido detrás de un tapial e intentó escapar al advertir la presencia de los agentes.

Por este episodio fue condenado como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma.

Inicialmente, la Fiscalía y la Defensa habían acordado una pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva por ambos hechos.

Sin embargo, Rodríguez tenía una condena condicional anterior, dictada el 5 de septiembre de 2025. La Justicia revocó ese beneficio y unificó las sanciones en una pena total de siete años y seis meses de prisión.

La jueza también aceptó el pedido del Ministerio Público de la Acusación y declaró reincidente al condenado, quien continuará detenido en una unidad penitenciaria de la provincia.

Para establecer la fecha definitiva de cumplimiento de la pena deberán descontarse los períodos en los que Rodríguez ya permaneció privado de su libertad.