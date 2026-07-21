Los salarios de los trabajadores registrados volvieron a perder poder adquisitivo durante mayo, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El índice general de salarios aumentó un 2,2% respecto de abril. En los últimos doce meses acumuló una suba del 35,9%, mientras que durante los primeros cinco meses de 2026 avanzó un 15,2%.

Sin embargo, la evolución fue diferente según la situación laboral de cada trabajador. En el sector privado registrado, los salarios crecieron un 2% mensual y un 29,3% interanual.

En el sector público, los ingresos aumentaron un 1,5% durante mayo y acumularon una mejora del 27,4% frente al mismo mes del año anterior.

En ambos casos, las subas mensuales volvieron a ubicarse por debajo de la inflación. De esta manera, los trabajadores formales acumularon pérdidas de poder adquisitivo en ocho de los últimos nueve meses.

Los asalariados no registrados, en cambio, tuvieron un incremento del 3,5% mensual y del 66,3% interanual. No obstante, este grupo se encuentra atravesado por la inestabilidad laboral y la falta de aportes jubilatorios, obra social y otras garantías propias de un empleo formal.

Más informalidad laboral

La pérdida de ingresos se produce en un mercado laboral marcado por el crecimiento de los empleos informales y de menor calidad.

Un informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) indicó que la creación de puestos laborales registrada durante el último año estuvo impulsada principalmente por asalariados no registrados y trabajadores independientes informales.

Según el relevamiento, entre comienzos de 2025 y el primer trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral llegó al 44,2%, uno de los niveles más elevados de los últimos años.

El estudio también señaló que más del 90% de las personas que consiguieron empleo durante ese período necesita trabajar una mayor cantidad de horas para mejorar sus ingresos, aunque no logra hacerlo debido a la debilidad de la demanda laboral.

Para el CETyD, el crecimiento de la cantidad de personas ocupadas no representa necesariamente una mejora estructural. El informe advierte que cada vez más integrantes de los hogares deben incorporarse al mercado laboral para compensar salarios insuficientes.

La situación tiene impacto en todo el país y también alcanza a los trabajadores y las familias del sur santafesino, especialmente en un contexto de aumento de los costos de vida y mayor presencia de empleos informales.