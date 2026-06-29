La llamada Luna de Fresa será la protagonista del cielo este lunes 29 de junio. Se trata de la primera Luna Llena después del solsticio de junio y podrá apreciarse desde toda la Argentina, siempre que el cielo permanezca despejado.

El momento de máxima iluminación será a las 20:56, hora argentina. Además, los especialistas señalan que uno de los mejores momentos para observarla será durante su salida, cerca del atardecer, cuando puede adquirir tonalidades doradas, anaranjadas o rojizas debido a la posición en el horizonte.

Para disfrutar del fenómeno no se necesita ningún instrumento especial. Lo ideal es buscar un lugar con buena vista hacia el horizonte, alejado de las luces de la ciudad y, si es posible, ubicado en una zona elevada.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

El nombre proviene de los pueblos indígenas de Norteamérica, que utilizaban esta luna llena para marcar la época de cosecha de las fresas silvestres. A pesar de su denominación, la Luna no cambia de color por este motivo.

En el hemisferio norte, esta luna se observará especialmente baja sobre el horizonte, mientras que en el hemisferio sur, incluida la Argentina, aparecerá más alta en el cielo.

Desde el punto de vista astronómico, se trata simplemente de una Luna Llena. Sin embargo, en distintas tradiciones también se la vincula simbólicamente con la abundancia, la maduración de proyectos y el cierre de ciclos personales.