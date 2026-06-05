Argentina se convirtió este fin de semana en el escenario del primer Mundial de la Yerba Mate, un evento internacional que reúne a productores, especialistas y amantes de esta tradicional infusión sudamericana. La competencia se desarrolla desde este viernes 5 hasta el domingo 7 de junio en el Museo del Mate de la Ciudad de Buenos Aires.

El certamen cuenta con la participación de más de 300 muestras provenientes de siete países, que serán evaluadas mediante un sistema de cata a ciegas. Esta metodología permite que los jueces analicen exclusivamente la calidad del producto sin conocer la identidad de las marcas participantes.

El jurado está integrado por 43 especialistas internacionales, entre ellos sommeliers, investigadores, chefs y catadores, quienes tendrán la tarea de otorgar medallas y reconocimientos a las mejores yerbas según distintos criterios de calidad, origen, tipicidad y proceso de elaboración.

Uno de los principales objetivos de la competencia es impulsar el reconocimiento de la yerba mate dentro de los estándares internacionales de evaluación utilizados en industrias como el vino, el café y el aceite de oliva, destacando sus características sensoriales y su valor cultural.

Fuerte presencia de Misiones

La provincia de Misiones, principal productora de yerba mate del país, participa con 12 marcas que representan distintos modelos productivos. Entre ellas se encuentran Titrayju, Tres Generaciones, Encanto, La Soberana, Progreso, Federal, Principios, Arapeguá, Lapacho Rosa, Zapeca Agroecológica, Saltos del Moconá y Atardecer.

Las empresas provienen de localidades como Apóstoles, Oberá, San Pedro, Santo Pipó, Puerto Rico, Los Helechos y Salto Encantado, y presentan productos que incluyen yerbas orgánicas, agroecológicas, elaboradas con sistema barbacuá y producciones tradicionales.

Actividades para el público

Además de la competencia, el Mundial ofrece una amplia agenda de actividades abiertas al público. Habrá degustaciones guiadas, conferencias, talleres, presentaciones de libros y espacios de intercambio cultural vinculados a la historia y las distintas formas de consumo de la yerba mate.

También se desarrollarán propuestas especiales como “El gran hincha del mate”, un espacio dedicado a la literatura matera, junto con encuentros entre especialistas y actividades que exploran la relación entre la yerba mate y otras infusiones.

Los organizadores esperan que esta primera edición se consolide como una plataforma internacional de promoción para una bebida que forma parte de la identidad cultural de millones de personas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.