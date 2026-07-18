La tormenta eléctrica que afectó este sábado a Nueva York y Nueva Jersey modificó los planes de Argentina y España durante la última jornada de preparación antes de la final del Mundial 2026.

La Selección argentina pudo completar su entrenamiento en Morristown, aunque comenzó 45 minutos más tarde de lo previsto debido a las condiciones meteorológicas. Lionel Scaloni aprovechó la práctica para realizar los últimos ajustes antes del partido decisivo.

España, en cambio, debió suspender la actividad programada en los campos del Melanie Lane Training Ground. La decisión fue tomada de acuerdo con el protocolo de seguridad estadounidense ante la presencia de tormentas eléctricas.

La Real Federación Española de Fútbol informó que los jugadores realizaron una sesión de activación en un espacio cerrado, sin poder completar el trabajo previsto sobre el césped.





Las dudas de Scaloni

La formación titular argentina todavía no fue confirmada. Una de las incógnitas aparece en la mitad de la cancha, donde Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister se perfilan para comenzar el encuentro.

El cuarto lugar podría definirse entre Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González. También se mantiene abierta la decisión sobre el lateral derecho, con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como alternativas.

Se trata de variantes que analiza el cuerpo técnico, aunque el entrenador no comunicó oficialmente el equipo.

Argentina buscará la cuarta estrella

La Albiceleste llegó a la definición tras vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles que permitieron revertir el resultado y conseguir la clasificación.

España, por su parte, derrotó por 2-0 a Francia y alcanzó su segunda final mundialista. El equipo dirigido por Luis de la Fuente ganó seis partidos consecutivos después de empatar sin goles ante Cabo Verde en su debut.

La final se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16 de Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El seleccionado nacional buscará defender el título y conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.