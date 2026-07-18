El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el pedido para que el presidente Javier Milei visite al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria y tiene restringidos sus contactos políticos.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien desestimó la solicitud presentada por los abogados del expresidente brasileño. El encuentro estaba previsto para el próximo 25 de julio, durante un viaje de Milei a Brasil.

El magistrado estableció que, durante 30 días, Bolsonaro solamente podrá recibir a sus abogados, médicos y fisioterapeutas. También continuarán prohibidas las visitas y comunicaciones con fines políticos o electorales hasta que finalicen las elecciones brasileñas.

Las restricciones fueron reforzadas luego de que Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato presidencial, difundiera públicamente una carta escrita por su padre. La Justicia consideró que esa acción violó las condiciones de la prisión domiciliaria, que impiden a Bolsonaro utilizar las redes sociales de manera directa o a través de terceros.

De Moraes también prohibió que Flávio visite a su padre durante 90 días, una medida que se extenderá durante gran parte de la campaña electoral.

Milei había anunciado su intención de viajar a Brasil para respaldar la candidatura del senador. El presidente argentino mantiene una relación política cercana con la familia Bolsonaro y anteriormente recibió a Flávio en la Casa Rosada.

Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un plan para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva después de las elecciones de 2022.

Los comicios presidenciales de Brasil se realizarán el 4 de octubre. Flávio Bolsonaro competirá contra Lula y otros candidatos por la presidencia del país.

La decisión judicial adquiere relevancia para la Argentina por la relación política y comercial con Brasil, principal socio del país dentro del Mercosur.