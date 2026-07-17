La Asociación Mutual Israelita Argentina realizó este viernes el acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista contra su sede, ocurrido el 18 de julio de 1994.

La ceremonia se desarrolló sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente al edificio de la mutual reconstruido luego del ataque. Entre los asistentes estuvo el presidente Javier Milei.

Aunque el aniversario se cumple este sábado 18 de julio, la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas convocaron al acto central para este viernes 17. La conmemoración se realizó bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”.

Como ocurre cada año, a las 9.53 sonó una sirena para recordar el momento exacto en el que explotó el coche bomba que destruyó la antigua sede de la institución.

El atentado provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos. Es considerado uno de los ataques terroristas más graves de la historia argentina.

Durante la ceremonia se recordó a cada una de las víctimas y se reiteró el reclamo de memoria, verdad y justicia. A más de tres décadas del ataque, la causa continúa sin condenas contra los responsables materiales e intelectuales señalados por la investigación.

La presencia de autoridades nacionales, dirigentes comunitarios, sobrevivientes y familiares volvió a darle alcance federal a una conmemoración que trasciende a la comunidad judía y mantiene vigente el pedido de esclarecimiento.