Karina Milei reunió este jueves a los legisladores porteños de La Libertad Avanza y les pidió comenzar a trabajar para que el partido pueda presentar un candidato propio a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027.

El encuentro se realizó en Casa Rosada, entre las 13 y las 14.45, y contó con la participación de los 14 integrantes del bloque libertario en la Legislatura porteña y alrededor de 30 asesores vinculados con los equipos técnicos.

Durante la reunión, los representantes del espacio presentaron los proyectos que buscarán impulsar durante el segundo semestre y los avances en la elaboración de una plataforma de gobierno para la Ciudad.

Entre los temas analizados estuvieron la acumulación de residuos, las dificultades de circulación generadas por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo urbano y productivo en la zona sur del distrito.

Según fuentes citadas por el medio que difundió la información, Karina Milei planteó la necesidad de fortalecer la identidad de La Libertad Avanza y preparar una candidatura propia. La definición permitiría que el partido esté en condiciones de competir, incluso si finalmente no alcanza un acuerdo con el PRO.

La estrategia electoral todavía no está cerrada. Dentro del oficialismo nacional conviven sectores que consideran posible una alianza con el partido fundado por Mauricio Macri y otros que prefieren disputar directamente la conducción de la Ciudad.

El actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya expresó su intención de buscar la reelección. Desde La Libertad Avanza, en tanto, aseguran que no existe hasta el momento un entendimiento formal con la administración porteña.

Las cifras electorales mencionadas durante las conversaciones internas tampoco fueron respaldadas por encuestas públicas. Dirigentes libertarios sostienen que la marca de LLA se ubicaría entre el 17% y el 18%, mientras que el PRO rondaría entre el 22% y el 23%. Se trata de estimaciones partidarias que no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Los posibles candidatos

Entre los nombres mencionados dentro del espacio aparece Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura y una de las principales dirigentes vinculadas con Karina Milei en la Ciudad.

También circulan los nombres de Patricia Bullrich, Diego Santilli, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. Sin embargo, ninguna de esas alternativas fue confirmada oficialmente y algunas fueron relativizadas por los propios sectores involucrados.

De acuerdo con las versiones internas, la decisión sobre la candidatura podría tomarse entre septiembre y octubre, con el objetivo de comenzar a instalar públicamente al representante del partido.

El escenario porteño también será observado desde las provincias, incluida Santa Fe, debido a que una eventual alianza o ruptura entre La Libertad Avanza y el PRO podría influir en la conformación de frentes electorales para los comicios nacionales de 2027.