Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina y su clasificación a la final del Mundial terminaron con incidentes durante la noche del miércoles en el centro de Venado Tuerto.

El episodio se registró cerca de las 21.15, en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo, uno de los principales puntos de concentración de los simpatizantes.

A esa hora, la mayoría de las familias ya se había retirado del lugar. Sin embargo, un grupo reducido permanecía sobre parte de la calzada y consumía bebidas alcohólicas, dificultando la circulación vehicular.

Personal policial se acercó para solicitar que despejaran la calle y continuaran sobre la vereda. Según la información conocida, la respuesta fue una agresión con botellas contra los efectivos.

Como consecuencia del ataque, una jefa policial sufrió heridas y debió recibir asistencia del personal de salud en el lugar. Otros integrantes de la fuerza también resultaron lesionados durante los incidentes.

Ante la escalada de violencia, intervinieron unidades especiales de la Policía para proteger a los agentes, controlar la situación y dispersar a quienes participaban de las agresiones.

El operativo finalizó con personas detenidas, aunque no se informó oficialmente la cantidad. También se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables y establecer cómo se desarrollaron los hechos.

La mujer policía herida se encuentra en buen estado y no fue necesario trasladarla al Hospital Alejandro Gutiérrez.