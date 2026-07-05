Acusan a un adolescente de 17 años de matar a una beba de cuatro meses en una guardería

Un adolescente de 17 años fue acusado de asesinato por la muerte de una beba de cuatro meses que sufrió graves heridas mientras se encontraba en una guardería de California, Estados Unidos.

El episodio ocurrió cerca de las 11.30 del lunes en un establecimiento ubicado en la cuadra 1400 de Lynoak Drive. La Policía llegó al lugar después de recibir un llamado por una emergencia médica y encontró a la pequeña gravemente herida.

Según los primeros testimonios recogidos por los investigadores, la beba habría sido arrojada al suelo por el adolescente. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación.

La menor fue trasladada inicialmente al Hospital Pomona Valley y luego derivada al Hospital de Niños del Condado de Orange, donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Los padres de la víctima, Jasmyne Cohn y Anthony Owens, denunciaron públicamente una presunta negligencia de la guardería. Según afirmaron, su hija habría quedado al cuidado del adolescente sin la supervisión de una persona adulta.

“Mi hija tenía moretones por todo el cuerpo. Su cabeza estaba fracturada. Perdí a mi hija debido a la negligencia de esta guardería”, expresó la madre de la pequeña.

La mujer relató que se encontraba trabajando cuando recibió un llamado en el que le informaron que su hija había sufrido un accidente y debía presentarse en el hospital.

El adolescente, cuya identidad no fue difundida por ser menor de edad, fue procesado el jueves y enfrenta una acusación por asesinato.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales del Condado de Los Ángeles, que buscan determinar cómo ocurrió el episodio y establecer las posibles responsabilidades.