El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con ampliar los ataques contra Irán y anticipó que las centrales eléctricas y los puentes del país podrían convertirse en objetivos militares durante la próxima semana.

Las declaraciones fueron realizadas el martes 14 de julio durante una entrevista con la cadena Fox News. Trump condicionó una eventual ofensiva contra la infraestructura iraní a que el Gobierno de Teherán acepte retomar las negociaciones.

“La próxima semana se pondrá realmente mal para ellos porque será el turno de las centrales eléctricas”, manifestó el mandatario estadounidense durante el reportaje.

Trump también aseguró que Estados Unidos continuará con las operaciones militares hasta que Irán acepte alcanzar un acuerdo. “Vamos a eliminar todas sus centrales eléctricas. Vamos a eliminar todos sus puentes, a menos que se sienten a negociar”, afirmó.

La advertencia se produjo en medio de una nueva escalada entre ambos países. Fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra posiciones iraníes vinculadas con misiles, drones y defensas costeras, mientras continúa la tensión por la navegación y el transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz.

El presidente norteamericano no confirmó una fecha específica ni presentó detalles operativos sobre los posibles ataques. Por el momento, se trata de una amenaza condicionada y no de una ofensiva contra las centrales eléctricas y los puentes ya concretada.

La posibilidad de nuevos ataques contra infraestructura estratégica aumenta la preocupación internacional por una expansión del conflicto y por sus posibles consecuencias sobre el abastecimiento energético y el precio mundial del petróleo. Una suba sostenida de los combustibles podría tener efectos indirectos sobre los costos de producción y transporte en Argentina y en el sur santafesino.