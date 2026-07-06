Ola de calor e incendios golpean a Europa: más de 19.000 hectáreas arrasadas

Una nueva ola de calor mantiene en alerta a distintos países de Europa, donde los incendios forestales ya arrasaron más de 19.000 hectáreas. Los principales focos se concentran en Francia, España y Portugal, con cientos de bomberos desplegados para intentar controlar el avance de las llamas.

La situación genera preocupación ante las previsiones meteorológicas que anticipan temperaturas de hasta 40 grados. Las autoridades francesas advirtieron que los incendios estivales comenzaron aproximadamente un mes antes de lo habitual, en un contexto marcado por fenómenos meteorológicos extremos.

En España, uno de los principales focos se registró cerca de la Costa Brava, en Cataluña. El incendio afectó unas 2.200 hectáreas y fue estabilizado por los equipos de emergencia, aunque todavía existe preocupación por posibles reactivaciones debido a las altas temperaturas y la presencia de sectores de vegetación sin quemar dentro del perímetro afectado.

Según los agentes forestales, cerca del 97% de la superficie alcanzada por el fuego se encuentra dentro del espacio natural protegido de las Gavarras.

Las autoridades investigan una posible negligencia como origen del incendio. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, informó que un sospechoso fue detenido mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que comenzaron las llamas.

En Francia, alrededor de 700 bomberos fueron movilizados para combatir un incendio forestal en Trévillach, a unos 36 kilómetros de Perpiñán. El fuego devastó más de 1.600 hectáreas y dejó dos personas gravemente heridas: un habitante de la zona y un bombero.

La rápida propagación de las llamas obligó a realizar evacuaciones preventivas y a habilitar refugios de emergencia para los habitantes de las localidades amenazadas.

Portugal atraviesa una de las situaciones más graves. Un incendio forestal consumió al menos 13.000 hectáreas de vegetación en el norte del país durante tres días. Protección Civil informó que cerca del 80% del foco pudo ser controlado, aunque todavía permanecían puntos calientes bajo vigilancia.

De acuerdo con las autoridades portuguesas, el fuego recorrió aproximadamente 35 kilómetros desde su lugar de inicio. Los incendios dejaron al menos nueve personas heridas, entre ellas dos civiles en estado grave.

Ante la magnitud de la emergencia, Portugal solicitó asistencia internacional. España e Italia enviaron refuerzos para colaborar en el combate contra las llamas.

La situación también genera preocupación en Grecia. Bomberos trabajaban en las inmediaciones de dos fábricas cercanas a Salónica, luego de controlar un incendio forestal. Una planta de reciclaje y otra dedicada al tratamiento de aceites provocaron importantes columnas de humo negro que llegaron hasta sectores del centro de la ciudad.

La sucesión de incendios vuelve a encender las alarmas en Europa, donde las altas temperaturas y las condiciones de sequedad aumentan el riesgo de propagación del fuego. Para los lectores del sur santafesino, la situación también resulta relevante por el impacto global de los fenómenos climáticos extremos y por la necesidad de reforzar las políticas de prevención frente a incendios rurales y forestales.