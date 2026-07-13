Venado Tuerto: detuvieron a un joven tras provocar disturbios y enfrentar a la Policía

Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada del domingo luego de protagonizar un violento episodio a la salida de un bar en la ciudad de Venado Tuerto.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de las calles Casey y Mitre, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras recibir denuncias por disturbios y agresiones físicas.

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron intervenir para controlar la situación, pero el sospechoso reaccionó de manera agresiva. Según informaron fuentes policiales, comenzó a insultar al personal e intentó atacarlos utilizando una baldosa.

Ante esa situación, los agentes lograron reducirlo y trasladarlo a la sede de la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

Tras las consultas correspondientes, la Fiscalía ordenó iniciar una causa por el delito de resistencia a la autoridad.