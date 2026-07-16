El oficialismo enfrenta dificultades para reunir el quorum necesario en el Senado y comenzar la sesión prevista para este jueves 16 de julio, en la que pretende debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y una serie de pliegos judiciales.

La incertidumbre surgió ante la decisión de varios senadores radicales, representantes de Provincias Unidas y legisladores de Santa Cruz de no acompañar la apertura del recinto. Las diferencias se concentran principalmente en los cambios propuestos para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El proyecto impulsado por el Gobierno modifica el régimen vigente y elimina los límites establecidos para que personas y empresas privadas extranjeras adquieran campos en el país. La legislación actual fija un máximo del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras y establece restricciones por nacionalidad y superficie.

La iniciativa mantiene restricciones para los Estados extranjeros y para las empresas con participación estatal de otros países. Sin embargo, contempla que esas operaciones puedan ser autorizadas por las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional.

En las zonas de frontera también deberán intervenir las autoridades nacionales y provinciales. El texto incorpora, además, un mecanismo de silencio administrativo: cuando no exista una objeción dentro del plazo establecido, la operación podría quedar autorizada de pleno derecho.

El proyecto ya fue analizado en el Senado y sus impulsores sostienen que busca fortalecer la propiedad privada, atraer inversiones y otorgar mayor poder de decisión a las provincias. Sus críticos advierten que la flexibilización podría aumentar la extranjerización de territorios con recursos naturales, agua, minerales o ubicaciones estratégicas.

Desalojos más rápidos

La iniciativa también introduce modificaciones en los procesos de desalojo. En casos de inmuebles usurpados o de ocupaciones precarias, el propietario podrá solicitar la restitución inmediata mediante documentación que acredite sus derechos sobre la propiedad.

El juez podría intimar a devolver el inmueble dentro de las 72 horas. Para los contratos de alquiler con pagos atrasados, el propietario deberá enviar previamente una intimación y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.

En caso de persistir el incumplimiento, podrá iniciarse la acción judicial correspondiente. Cuando haya menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, deberán intervenir los organismos de protección para buscar una alternativa habitacional transitoria.

Fuerte enfrentamiento entre Villarruel y Bullrich

Las diferencias por la sesión también profundizaron la interna dentro de La Libertad Avanza. Según publicaron Noticias Argentinas y otros medios nacionales, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mantuvieron un duro intercambio de mensajes.

Villarruel habría planteado la posibilidad de postergar la sesión después de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial. La discusión rápidamente derivó en cuestionamientos políticos relacionados con la venta de tierras a extranjeros y con la relación de Bullrich con Karina Milei.

“¿Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada?”, habría expresado Villarruel. Bullrich, por su parte, le habría respondido: “Si no te gusta, renunciá”. El intercambio terminó con descalificaciones personales de ambas dirigentes.

Pliegos judiciales

El oficialismo también busca avanzar con distintos nombramientos judiciales. Entre ellos se encuentra el pedido de un nuevo nombramiento para Víctor Arturo Pesino como integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El expediente de Pesino ingresó al Senado en mayo y obtuvo dictamen de la Comisión de Acuerdos en junio, pero todavía se encuentra pendiente de tratamiento en el recinto.

La posibilidad de debatir tanto el proyecto de Propiedad Privada como los pliegos dependerá de que el oficialismo consiga reunir el número suficiente de senadores. Hasta las primeras horas de este jueves, el inicio de la sesión no estaba garantizado.