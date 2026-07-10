Femicidio en Junín: la autopsia reveló que Mercedes Errapán estaba embarazada

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán en Junín sumó nuevos elementos tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. El estudio reveló que la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas y que sufrió múltiples lesiones antes de morir.

Martín Laius, vocero de la investigación, informó que el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca, fracturas y un fuerte golpe en la cabeza. De esta manera, quedó descartada la primera presunción que indicaba que la mujer había recibido un disparo.

Los investigadores todavía aguardan los resultados de otros estudios complementarios que podrían aportar mayores precisiones sobre las circunstancias y la mecánica del crimen.

El principal acusado es Sebastián Bonafé, quien fue detenido luego de una búsqueda que también incluyó la activación del Alerta Sofía por la desaparición de la hija de la víctima, ahijada del sospechoso.

Según la reconstrucción de los investigadores, Bonafé habría ingresado durante la madrugada al domicilio de Mercedes Errapán y se habría retirado minutos antes de las 8 de la mañana.

“Entra en la madrugada y se retira minutos antes de las 8 de la mañana. Es ahí donde tendríamos la data del femicidio”, explicó Laius en declaraciones a TeleJunín.

Una de las principales hipótesis de la investigación vincula el femicidio con una denuncia previa realizada por la víctima contra Bonafé por un presunto caso de grooming.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, días antes del crimen Errapán había denunciado al acusado por presuntamente ingresar al baño de la vivienda y filmar con un teléfono celular a la menor mientras se higienizaba.

A partir de esa denuncia, el viernes 3 de julio personal de la Policía Federal realizó un allanamiento en una propiedad vinculada al sospechoso.

La causa está caratulada como femicidio seguido de rapto. Tras el asesinato, Bonafé habría secuestrado a la menor, identificada por sus iniciales A.G.

Durante el operativo policial, el acusado tomó a la niña por el cuello y amenazó con matarla frente a los efectivos, según la información conocida hasta el momento. Finalmente, la menor fue rescatada y puesta a resguardo.

La investigación continúa y se esperan nuevas pericias que permitan completar la reconstrucción del crimen y establecer las responsabilidades penales correspondientes.