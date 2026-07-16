El Gobierno nacional dispuso una nueva modificación del presupuesto para ampliar los recursos destinados al pago de salarios, programas sociales, hospitales, universidades, organismos de seguridad, inteligencia y servicios de la deuda pública.

La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2026, publicado en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda adecuación presupuestaria realizada durante el año.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la modificación resulta necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado. Según señala el decreto, sin una actualización inmediata de las partidas podría verse afectada la prestación de algunos servicios considerados esenciales.

El refuerzo contempla mayores recursos para gastos salariales, funcionamiento de organismos, compra de equipamiento, becas, compensaciones y transferencias a diferentes jurisdicciones de la administración nacional.

Más fondos para universidades y becas

El área de Educación recibirá un incremento superior a $1,3 billones. Los fondos estarán destinados, entre otros conceptos, al pago de salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales.

La ampliación también incluye recursos para el Programa de Becas Manuel Belgrano, luego de los reclamos realizados desde el ámbito universitario por la actualización de las partidas.

Refuerzos para programas sociales

En materia de seguridad social, el Gobierno destinó fondos para sostener el Monotributo Social y cubrir parte de los déficits de las cajas previsionales provinciales.

Para estas cajas se establecieron transferencias por $409.342 millones. Además, el programa de Políticas Alimentarias recibió un incremento de $624.308 millones.

La medida puede tener impacto en las provincias que mantienen sistemas previsionales propios y dependen de aportes nacionales para afrontar sus desequilibrios financieros.

Recursos para hospitales nacionales

La modificación presupuestaria también alcanza al sistema de salud pública. El Hospital Garrahan recibirá un refuerzo de $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner contará con otros $17.521 millones.

También se ampliaron las partidas de otros establecimientos que forman parte del sistema de hospitales de gestión nacional y provincial conocido como SAMIC.

Inteligencia y fuerzas de seguridad

La Secretaría de Inteligencia de Estado recibió una ampliación de $49.261 millones. De acuerdo con el decreto, el dinero será utilizado para gastos de personal, bienes de consumo y equipamiento informático.

La Gendarmería Nacional y la Policía Federal también tendrán nuevas partidas para cubrir salarios y gastos de funcionamiento.

Pago de deuda al Banco Central

Uno de los puntos más importantes de la modificación corresponde a los servicios de la deuda pública.

El Ejecutivo readecuó el presupuesto para afrontar la amortización de letras intransferibles en poder del Banco Central por más de $18 billones. Estas obligaciones serán canceladas con recursos del Tesoro Nacional.

El decreto también incorpora una contribución al Tesoro por $280.510 millones, proveniente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo destinado al Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

Según la normativa, esos recursos funcionarán como un reembolso de gastos que ya habían sido afrontados por el Estado nacional.