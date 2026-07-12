El incremento de los precios internacionales de la energía, impulsado por la guerra en Medio Oriente, podría agregar hasta 2,5 puntos porcentuales a la inflación anual de Argentina durante 2026, según un informe difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El estudio analiza distintos escenarios vinculados a la evolución del precio del petróleo y estima que el impacto en la inflación argentina oscilaría entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales, dependiendo de la magnitud de los aumentos y de cuánto se trasladen esos incrementos a los precios internos.

La proyección se basa en una metodología desarrollada por el banco de inversión Goldman Sachs, que considera el peso de los productos energéticos en la canasta de consumo de cada país y supone que el 60% de las variaciones internacionales de los combustibles se trasladan al consumidor final.

En el escenario más moderado, con una suba interanual del 25% en los precios de la energía, la inflación sumaría 0,9 puntos porcentuales. Si el aumento alcanzara el 38%, el impacto sería de 1,4 puntos. En tanto, un incremento del 67% en el precio del barril de petróleo elevaría la inflación en 2,5 puntos porcentuales.

La CEPAL aclaró que el efecto real dependerá de diversos factores, entre ellos el nivel de traslado de los aumentos internacionales a los precios locales y las medidas que adopte cada país para amortiguar ese impacto.

En el caso argentino, el organismo señaló que la evolución de la inflación estará condicionada por el comportamiento del precio internacional del petróleo, la política aplicada sobre los combustibles y los efectos indirectos que estos incrementos puedan generar sobre otros bienes y servicios.

Además, advirtió que el encarecimiento del petróleo también podría elevar los costos de los productos importados y de los fletes internacionales, generando nuevas presiones sobre los precios de la economía.