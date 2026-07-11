Inglaterra venció a Noruega en tiempo suplementario y avanzó a las semifinales del Mundial

Jude Bellingham marcó los dos goles del seleccionado inglés, que se impuso 2-1 en Miami. Ahora espera por el ganador del partido entre Argentina y Suiza.

Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. El encuentro correspondiente a los cuartos de final se disputó este sábado en el Estadio de Miami.

El conjunto noruego abrió el marcador durante la primera parte por medio de Andreas Schjelderup y se fue al descanso con una ventaja mínima.

Inglaterra reaccionó en el complemento y encontró el empate gracias a Jude Bellingham. La igualdad se mantuvo hasta el cierre de los 90 minutos, por lo que la definición se trasladó al tiempo suplementario.

En la prórroga, Bellingham volvió a aparecer y convirtió el gol que le permitió al seleccionado inglés quedarse con la clasificación.



Noruega tuvo oportunidades para ampliar la diferencia cuando estaba en ventaja, pero no logró aprovecharlas. Inglaterra resistió los momentos de presión y terminó resolviendo un partido cerrado ante uno de los equipos revelación del campeonato.

El seleccionado noruego cerró una destacada participación después de eliminar a Costa de Marfil en los 16avos de final y sorprender a Brasil en los octavos.

Inglaterra, por su parte, había dejado en el camino a República Democrática del Congo y México antes de superar a Noruega.

El equipo inglés jugará una de las semifinales el miércoles 15 de julio. Su rival será el ganador del encuentro entre Argentina y Suiza.

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Meta description: Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario, con dos goles de Jude Bellingham, y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

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