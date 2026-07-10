El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre de 2026 con una caída real del 2,3% en comparación con el mismo período del año pasado.

El dato refleja la continuidad de la política de ajuste fiscal del Gobierno nacional, aunque durante junio se registró un aumento puntual del gasto del 3,7% interanual.

Según un informe de la consultora Analytica, elaborado con información disponible hasta el 3 de julio, los mayores recortes durante los primeros seis meses del año se concentraron en las transferencias a las provincias y la obra pública.

Las transferencias a las jurisdicciones provinciales registraron una caída del 62,1%. Sin embargo, al excluir las partidas destinadas a hospitales SAMIC, la reducción acumulada se ubica en el 52,3%.

La inversión en obra pública, por su parte, mostró una contracción real del 32,4% durante el semestre. Solamente en junio, la caída alcanzó el 74,9%, con retrocesos en construcciones y transferencias de capital.

El escenario fue diferente para los subsidios económicos, que aumentaron un 29,6% en términos reales. El incremento estuvo impulsado principalmente por los subsidios energéticos, que crecieron un 73,7%.

En cambio, las partidas destinadas al transporte registraron una reducción del 24% durante el semestre. El informe atribuyó esta baja a menores transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

En materia de seguridad social, las variaciones fueron menores. Las jubilaciones y pensiones aumentaron un 1,3% real, mientras que las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares crecieron apenas un 0,3%.

El informe también analizó la deuda flotante del Estado, es decir, los compromisos de pago pendientes. Durante el primer semestre alcanzó los 3,9 billones de pesos, una cifra equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El nivel de deuda flotante es similar al registrado en junio de 2025 y, según el análisis, responde en parte al pago estacional de los aguinaldos.

Para los lectores del sur santafesino, la evolución de las transferencias nacionales y la inversión en infraestructura resulta especialmente relevante por su impacto potencial en las cuentas provinciales y en la ejecución de obras públicas.