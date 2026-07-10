Lionel Scaloni comienza a definir el once titular para enfrentar a Suiza

El entrenador Lionel Scaloni comenzó a definir el equipo titular para el partido ante Suiza, luego de dirigir dos de los tres entrenamientos previos al encuentro que determinará uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

Aunque el once inicial todavía no está confirmado, el cuerpo técnico ya comenzó a despejar algunas dudas después de una práctica de fútbol en espacios reducidos realizada durante la tarde del jueves. El ensayo estuvo dividido en tres bloques de diez minutos y sirvió para evaluar diferentes alternativas.

Argentina buscará avanzar a una semifinal mundialista por segunda Copa del Mundo consecutiva, algo que no consigue desde 1990. Además, intentará mantener por primera vez su arco en cero durante un partido eliminatorio de este torneo.

Entre los futbolistas que ingresaron ante Egipto y ganaron terreno para ser titulares aparecen Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Paredes fue uno de los jugadores destacados en el último partido. El mediocampista aportó circulación de pelota durante un primer tiempo complicado para la Selección y realizó una recuperación clave sobre el final del encuentro, cuando Argentina ya había conseguido empatar un partido que perdía por 2-0 y posteriormente logró remontar.

Julián Álvarez, pese a que todavía no pudo encontrarse con el gol, continúa siendo una alternativa importante por su despliegue, presión y movilidad en el frente de ataque.

Por su parte, Tagliafico tuvo una tarea exigente desde lo defensivo ante Egipto, pero también mostró una importante participación en ataque. El lateral aportó amplitud, profundidad y centros peligrosos, además de protagonizar una acción dentro del área rival que terminó en penal a favor de Argentina.

Otra de las posibilidades que analiza Scaloni es la inclusión de Nicolás González en el mediocampo. El futbolista puede desempeñarse en diferentes posiciones del sector izquierdo y su capacidad física, recorrido y colaboración defensiva podrían ser importantes frente al conjunto europeo.

La principal duda aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina comenzó el Mundial como titular, pero Gonzalo Montiel volvió a meterse en la pelea por un lugar después de su buen ingreso ante Egipto.

Montiel tuvo una participación importante en la reacción del equipo y asistió a Lionel Messi en el gol del empate. Su rendimiento abrió nuevamente la discusión por un puesto que ha tenido diferentes protagonistas durante el ciclo de Scaloni.

La Selección argentina tendrá este viernes, desde las 20:30, su último entrenamiento antes del partido. Allí, el entrenador buscará terminar de despejar los interrogantes y definir el equipo que enfrentará a Suiza.

Argentina y Suiza se medirán este sábado 11 de julio desde las 22:00, hora argentina, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.