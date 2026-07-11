Un hombre de 45 años, que cumplía prisión domiciliaria por una causa de abuso sexual, fue detenido luego de atacar a puñaladas a su expareja en la localidad bonaerense de Florentino Ameghino.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 13, entre 12 y 14. Según informaron fuentes policiales, el agresor, identificado como Fabio Leonardo Herrera, atacó con un cuchillo a María Rosana Belén, de 43 años, por motivos que aún son materia de investigación.

La mujer sufrió varias heridas de arma blanca y fue trasladada de urgencia al hospital municipal, donde recibió atención médica. De acuerdo con el parte oficial, se encuentra fuera de peligro.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron el arma utilizada en la agresión: un cuchillo de fabricación artesanal con hoja curva.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 del Departamento Judicial Junín, que imputó al acusado por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que Herrera se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una condena previa por abuso sexual al momento del ataque.

La Justicia busca determinar cómo se produjo la agresión y si existían antecedentes de violencia entre el acusado y la víctima. Mientras avanza la investigación, el hombre permanecerá detenido a disposición de la Justicia.