Detuvieron en Buenos Aires a un narco mexicano buscado por Estados Unidos

Un ciudadano mexicano con pedido de captura internacional fue detenido en las últimas horas en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero. Se trata de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de 48 años, quien era buscado por la Justicia de Estados Unidos y sobre quien pesaba una notificación roja de INTERPOL.

El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina, luego de una investigación que contó con información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección Nacional de Migraciones.

De acuerdo con las autoridades, el hombre había ingresado al país el pasado 8 de julio procedente de México. Tras detectar su llegada, los investigadores lograron localizarlo y concretaron su detención en el lobby de un hotel ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300.

Aguirre Covarrubias es requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois, acusado de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 285 mil dólares, en una causa iniciada en 2016.

Según la investigación, el acusado recuperó la libertad bajo fianza durante el proceso judicial, pero incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo desde 2017.

Tras su captura en Buenos Aires, quedó a disposición del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, mientras avanza el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.

Desde la SIDE indicaron que, luego de detectar su ingreso al país, verificaron su identidad junto con las autoridades de Estados Unidos antes de coordinar el operativo que permitió concretar la detención.