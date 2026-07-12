La brigada USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios regresó este domingo a la Argentina luego de completar una misión humanitaria en Venezuela, donde colaboró en las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al norte de ese país.

El contingente, integrado por 40 rescatistas y perros especializados en búsqueda, arribó primero al país y luego fue recibido en la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en la ciudad de Gálvez.

Durante la misión, los brigadistas trabajaron en la ciudad de La Guaira junto a equipos de rescate de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las tareas incluyeron búsqueda técnica de personas, inspección de estructuras colapsadas y recuperación de víctimas, utilizando cerca de ocho toneladas de equipamiento especializado.

Del recibimiento participaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada nacional Gisela Scaglia; la vocera provincial Virginia Coudannes; el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio; y el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce.

Durante el acto, Bastia transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó el compromiso de los rescatistas. "Han demostrado una entrega y un esfuerzo enorme. Gracias eternas", expresó.

Por su parte, Scaglia valoró el trabajo realizado por la brigada santafesina y afirmó que los bomberos "demostraron lo que somos capaces de hacer los santafesinos cuando estamos unidos".

En tanto, el presidente de la Federación, Raúl Ponisio, remarcó el nivel de preparación del equipo y sostuvo que la misión permitió demostrar que la brigada santafesina trabaja "al mismo nivel de las brigadas USAR del mundo".

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con las palabras del jefe de Operaciones de la Federación Santafesina, Alejandro Brullo, quien resumió la misión con una frase que fue recibida con aplausos por familiares y compañeros: "Fuimos 40, volvimos 40".

La brigada USAR de Santa Fe cuenta con certificación internacional bajo los estándares INSARAG de las Naciones Unidas, lo que la habilita para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano en escenarios de colapso estructural en distintos países.

Con este regreso, finaliza una misión internacional que volvió a poner en valor el profesionalismo de los bomberos voluntarios santafesinos y su capacidad para responder ante emergencias de alta complejidad tanto en Argentina como en el exterior.