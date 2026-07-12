El Gobierno nacional espera con optimismo la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que el INDEC difundirá esta semana. La expectativa oficial es que la inflación mensual se ubique por debajo del 2%, un nivel que no se registra desde el inicio del actual proceso de desaceleración.

Si esa previsión se confirma, será el tercer mes consecutivo de baja luego del pico alcanzado en marzo, cuando la inflación llegó al 3,4%. Desde entonces, los registros mostraron una tendencia descendente que el Ejecutivo considera una de las principales señales de estabilidad económica.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el IPC de junio será del 1,9%, aunque aclaró que se trata de una proyección y que el resultado final podría ubicarse entre el 1,8% y el 2%.

"Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo", afirmó el funcionario al referirse a las estimaciones elaboradas por la Fundación Libertad y Progreso.

En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el proceso de desaceleración continuará en los próximos meses y sostuvo que el Gobierno trabaja para consolidar ese escenario. Además, consideró que algunos acontecimientos recientes, como el caso que involucró a Manuel Adorni y el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, desviaron la atención de otros indicadores económicos positivos.

El oficialismo busca consolidar la baja de la inflación como uno de los principales logros de su programa económico. Al mismo tiempo, intenta fortalecer la confianza del mercado luego del reciente anuncio del programa financiero y de la reducción del riesgo país, que descendió hasta los 400 puntos.

Las principales consultoras privadas coinciden con ese escenario y, en la mayoría de los casos, también proyectan un índice inferior al 2%.

Analytica estimó una inflación del 1,8% para junio, mientras que C&T y la Fundación Libertad y Progreso calcularon un 1,9% y 1,8%, respectivamente. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central proyectó un IPC del 2%, aunque el grupo de consultoras con mejores antecedentes de precisión redujo esa previsión al 1,9%.

Los relevamientos privados muestran que los alimentos mantuvieron aumentos moderados durante junio. En algunos casos se registraron fuertes incrementos en verduras, mientras que frutas, carnes y bebidas ayudaron a contener el promedio mensual.

Según Analytica, las mayores subas del mes se observaron en verduras, con un incremento del 5,3%, y en aguas, gaseosas y jugos, con el 2,4%. En cambio, pescados y mariscos retrocedieron un 1,9% y las frutas bajaron un 2,3%.

C&T destacó que el rubro bienes y servicios varios fue uno de los que más aumentó debido al incremento en los cigarrillos. También registraron subas por encima del promedio los sectores de salud y vivienda, impulsados por aumentos en medicamentos, prepagas y salarios de encargados de edificios.

Otro dato que alimenta el optimismo oficial es el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que en junio fue del 1,8% y acumuló un aumento del 16% durante el primer semestre del año.

Ese indicador suele anticipar la tendencia del IPC nacional que luego publica el INDEC, por lo que tanto el Gobierno como los analistas privados esperan que el dato nacional se ubique en valores similares.

De confirmarse una inflación por debajo del 2%, el Ejecutivo buscará reforzar el mensaje de que el proceso de desinflación continúa y que el costo de vida mantiene una trayectoria descendente, mientras el mercado proyecta que la inflación acumulada de todo 2026 ronde el 30%.