Intentó prender fuego a su pareja y su hija evitó el femicidio en Cipolletti

Un hombre fue detenido en Cipolletti, provincia de Río Negro, acusado de intentar asesinar a su pareja tras rociarla con combustible e intentar prenderla fuego dentro de la vivienda donde convivían junto a sus hijos.

El hecho ocurrió el viernes por la mañana y, según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, comenzó durante una discusión por un reclamo de dinero.

De acuerdo con la acusación, el agresor insultó y golpeó a la mujer, la tomó del cuello y la empujó contra la puerta de ingreso de la vivienda. En medio del ataque, una de las hijas de la pareja intervino para defender a su madre y otro de los hijos también intentó ayudar, aunque recibió un golpe en el rostro durante el forcejeo.

La víctima llegó a tomar un cuchillo para proteger a su hijo, pero desistió luego de que su hija menor le pidiera que no lo hiciera. En ese momento, el acusado la habría rociado con combustible mientras la amenazaba de muerte e intentaba encender un fuego con un encendedor.

La adolescente reaccionó rápidamente, golpeó la mano de su padre e hizo caer el encendedor al piso, evitando que el ataque se concretara. Luego, junto a su hermano, logró sacar al hombre de la vivienda.

Según la Fiscalía, el agresor continuó con los actos de violencia al arrojar un ladrillo contra el vehículo de la víctima antes de retirarse del lugar. Minutos más tarde regresó, pero ya había llegado la Policía, que procedió a detenerlo.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó como pruebas la denuncia de la víctima, el acta policial, testimonios de vecinos, certificados médicos e informes periciales.

El médico forense confirmó que la mujer presentaba lesiones en el cuello y el antebrazo izquierdo compatibles con la agresión denunciada. Además, los peritos detectaron olor a combustible en su cuerpo, pese a que ya se había bañado y cambiado de ropa. Los investigadores también advirtieron lesiones de distinta antigüedad, consideradas como un posible indicio de un contexto previo de violencia.

La jueza de garantías Sonia Martín hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que el acusado permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses mientras avanza la investigación, al considerar que existe riesgo para la víctima y los menores involucrados.