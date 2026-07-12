Un hombre de 53 años fue asesinado a puñaladas este viernes por la noche en la localidad mendocina de Maipú. Minutos después del crimen, el presunto autor incendió la vivienda de su expareja y huyó. La Policía de Mendoza mantiene un operativo para dar con su paradero.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles La Pampa y Blas Parera. La víctima, identificada por sus iniciales H.A.D.C., se encontraba realizando una mudanza junto a su pareja y una amiga de la mujer.

Según la reconstrucción de los investigadores, en ese momento apareció el exnovio de la mujer, un hombre de 45 años identificado por sus iniciales A.C.S. Tras una discusión, habría sacado un cuchillo tipo carnicero y apuñalado dos veces en el tórax a la víctima.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar pocos minutos después, pero solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

De acuerdo con la investigación, luego del ataque el sospechoso se dirigió hasta la vivienda de su expareja y prendió fuego la precaria construcción, que sufrió pérdidas totales.

Al momento del incendio, la mujer no se encontraba en la vivienda, ya que permanecía en la escena del crimen intentando asistir a su pareja. Por ese motivo no hubo personas heridas.

Los investigadores consideran que el mismo hombre fue responsable tanto del homicidio como del incendio y sostienen que el ataque estaría vinculado a la relación que la mujer mantenía actualmente con la víctima.

Como parte de la investigación, la pareja del fallecido y otras dos mujeres que presenciaron el hecho declararon ante la Justicia para reconstruir la secuencia del ataque y el recorrido realizado por el sospechoso tras el crimen.