El Gobierno nacional intensificó las negociaciones para avanzar con la reforma electoral y comenzará una nueva ronda de reuniones con gobernadores en busca de respaldos políticos y legislativos.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este lunes en la Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi. En el oficialismo consideran que el acuerdo alcanzado con esa provincia en 2025 puede servir como modelo para replicar en otros distritos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del Gobierno consiste en que los gobernadores mantengan el control de la política local, mientras La Libertad Avanza conserve el armado nacional y la candidatura presidencial de Javier Milei.

En Balcarce 50 aseguran que la reforma electoral avanzará y trabajan con el objetivo de que sea tratada en la Cámara de Diputados durante la primera quincena de septiembre, antes de que el Congreso concentre su atención en el Presupuesto 2027.

Ese proyecto presupuestario incluirá modificaciones en distintas áreas, entre ellas la Ley de Administración Financiera, el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y otros cambios impulsados por el Ejecutivo.

Mientras tanto, el oficialismo también apuesta a conseguir apoyo en el Senado para aprobar iniciativas vinculadas a propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

En paralelo, la Casa Rosada ya diseña la estrategia electoral para 2027. La campaña buscará apoyarse en las reformas aprobadas durante la gestión y en proyectos aún pendientes, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un nuevo Código Penal, medidas de desregulación y reformas en materia de seguridad.

El Gobierno pretende que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad económica sean los principales ejes de su discurso electoral, junto con las políticas de seguridad.

Además, el oficialismo mantiene la intención de polarizar políticamente con el kirchnerismo y ubicar al gobernador bonaerense Axel Kicillof como uno de los principales referentes de la oposición.

Desde el entorno presidencial sostienen que Javier Milei mantendrá un tono más moderado mientras continúen las negociaciones con los gobernadores, aunque aclaran que La Libertad Avanza seguirá definiendo las candidaturas "distrito por distrito" sin resignar el armado nacional.

Pese al optimismo del Ejecutivo, reconocen que el Senado continúa siendo el escenario más complejo para aprobar la reforma electoral, debido a la resistencia de algunos bloques aliados a eliminar las PASO y modificar el esquema vigente.