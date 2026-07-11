Los 40 rescatistas de la brigada USAR de Santa Fe, junto a tres perros de búsqueda, iniciaron este sábado el regreso al país tras participar durante una semana en las tareas de asistencia en Venezuela, donde dos terremotos provocaron una grave crisis humanitaria.

Antes del retorno, el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo una videollamada con el contingente y destacó el trabajo realizado por los bomberos santafesinos en una de las zonas más afectadas por los sismos.

"Cada vez que se trata de nuestros Bomberos no hay palabras que alcancen. Hoy tuve una videollamada con los brigadistas santafesinos que viajaron a Venezuela para ayudar en la terrible situación que están viviendo", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Además, informó que el equipo ya se encontraba en el aeropuerto para regresar a la Argentina y señaló que la Provincia recibió reconocimientos por el desempeño de la delegación durante la misión. "Los santafesinos le ponemos garra a todo, y por eso somos Invencibles", agregó.

La misión fue organizada por el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional.

La base operativa se instaló en la ciudad de La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas, donde los rescatistas desplegaron ocho toneladas de equipamiento especializado para intervenir en estructuras colapsadas.

El equipo trabajó dividido en tres grupos durante las 24 horas, con turnos de seis horas, realizando tareas de búsqueda técnica de sobrevivientes mediante tecnología especializada y binomios K9. También colaboró en la recuperación de cuerpos, siempre bajo la coordinación de las autoridades venezolanas.

El secretario de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Luis Ayala, explicó que los operativos se desarrollaron en escenarios de gran complejidad debido al estado de los edificios derrumbados.

Durante la misión, la brigada santafesina trabajó junto a equipos de Protección Civil de Sucre (Bolivia), una brigada USAR de Ecuador, personal venezolano y efectivos del Ejército local.

El contingente tiene previsto arribar durante la madrugada del domingo a la Base Aérea de El Palomar y luego trasladarse por vía terrestre hasta la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en la ciudad de Gálvez.