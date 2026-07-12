Una mujer fue víctima de un violento robo cuando llegaba a su vivienda en Quilmes. Dos delincuentes la sorprendieron mientras descendía de su automóvil, la arrojaron al suelo, la arrastraron para quitarle las llaves y escaparon con el vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 18 en la esquina de Sánchez y Joaquín V. González y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada frente al lugar.

Las imágenes muestran que la mujer estacionó su auto, observó ambos lados de la calle antes de bajar y, cuando estaba por ingresar a su casa, fue interceptada por dos delincuentes que actuaron con rapidez.

Uno de los asaltantes la sujetó del cuello y la tiró al piso, mientras su cómplice aprovechó la situación para arrebatarle las llaves del vehículo. En apenas unos segundos, ambos subieron al auto y escaparon del lugar.

Durante la investigación surgió un dato que podría resultar clave. Segundos antes del asalto, un Volkswagen Gol gris pasó a gran velocidad por la cuadra. Los investigadores sospechan que ese vehículo habría trasladado a los delincuentes mientras recorrían la zona en busca de una víctima.

Además, los atacantes vestían de forma casi idéntica: ambos llevaban buzos negros con capucha y pantalones deportivos rojos, una característica que podría facilitar su identificación a través de otras cámaras de seguridad.

Tras el robo, la mujer quedó tendida sobre el asfalto mientras observaba cómo los delincuentes escapaban con su automóvil. Luego logró levantarse, ingresó a su vivienda y fue asistida por un familiar.

La Policía trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.