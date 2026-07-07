El Gobierno nacional comenzó a proyectar la estrategia política con la que buscará la reelección del presidente Javier Milei en 2027. Dentro de La Libertad Avanza identifican tres factores centrales para alcanzar ese objetivo: la evolución de la economía, una eventual eliminación de las PASO y la forma en que se ordene la oposición.

La intención de competir por un segundo mandato fue expresada públicamente por Karina Milei. Durante una actividad partidaria realizada en Misiones, la secretaria general de la Presidencia aseguró que uno de sus principales objetivos políticos es conseguir la continuidad de su hermano al frente del Ejecutivo.

“Mi gran objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027”, afirmó durante una actividad de formación política organizada por La Libertad Avanza.

La economía, el principal desafío

Uno de los puntos considerados decisivos por el oficialismo es la situación económica. En la Casa Rosada confían en que los indicadores de crecimiento y recuperación que destaca el Gobierno puedan trasladarse a la economía cotidiana de las familias.

La expectativa oficial está puesta en que una eventual mejora de la actividad económica llegue a los ingresos y al consumo. El impacto en el bolsillo de la población será uno de los principales factores políticos de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, vienen destacando los resultados del programa económico y las perspectivas de crecimiento. Sin embargo, dentro del propio oficialismo reconocen que el desafío será que esa recuperación alcance a la denominada “microeconomía”.

La discusión por las PASO

El segundo punto de la estrategia electoral está relacionado con el sistema de elecciones primarias. Dentro del Gobierno consideran que una eventual eliminación de las PASO podría modificar el escenario de competencia y favorecer la estrategia electoral del oficialismo.

De todos modos, se trata de una discusión que requiere acuerdos políticos y respaldo legislativo. En ese marco, dirigentes del Gobierno mantienen negociaciones con gobernadores y diferentes espacios políticos.

Entre quienes participan de esas conversaciones aparecen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem. Uno de los objetivos es construir acuerdos parlamentarios que permitan avanzar con las reformas que impulsa el Ejecutivo.

También se analizan diferentes herramientas electorales, entre ellas la posibilidad de habilitar sistemas de colectoras o adhesiones. Por el momento, estas alternativas forman parte de negociaciones políticas y no existe una definición confirmada.

La oposición también entra en los cálculos

El tercer factor que analiza el oficialismo es la conformación de la oferta opositora para 2027. En el Gobierno observan especialmente dos escenarios: la aparición de una candidatura de centroderecha capaz de disputar parte del electorado de Milei y la posibilidad de que el peronismo alcance un acuerdo interno.

Dentro del espacio libertario consideran que una oposición fragmentada podría favorecer las posibilidades electorales del Presidente.

“A nosotros nos sirve la versión más radicalizada del kirchnerismo y que, eventualmente, lleguen todos peleados a 2027”, sostuvo una fuente del Gobierno citada por la Agencia Noticias Argentinas.

Al mismo tiempo, existen versiones sobre la preocupación que podría generar una candidatura ubicada desde el centro hacia la derecha. En ese escenario aparecen nombres como Mauricio Macri, en caso de decidir una candidatura propia, y Patricia Bullrich.

“Cualquier candidato del centro a la derecha que compita por fuera es un problema”, reconoció una fuente de la Casa Rosada.

Los gobernadores, una pieza clave

En este escenario, los acuerdos que La Libertad Avanza pueda construir con los gobernadores tendrán un papel importante en la estrategia nacional.

El oficialismo necesita respaldos legislativos para impulsar sus reformas y, al mismo tiempo, busca ampliar su estructura territorial de cara a 2027.

Aunque todavía falta más de un año para las definiciones electorales, el Gobierno ya comenzó a analizar los factores que pueden determinar la posibilidad de un segundo mandato de Javier Milei.

Para los lectores del sur santafesino, la construcción de acuerdos con las provincias será un punto para seguir de cerca, especialmente por el impacto que las decisiones nacionales y las negociaciones con los gobernadores pueden tener sobre Santa Fe y sus municipios y comunas.