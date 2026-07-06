El Gobierno de Santa Fe avanza con la pavimentación de seis cuadras en Arequito, departamento Caseros, una obra que cuenta con una inversión provincial de $249.675.726,72 y presenta un avance del 45 %.

Los trabajos se desarrollan en distintos sectores estratégicos de la localidad y tienen como objetivo mejorar la conectividad urbana, especialmente entre barrios residenciales y zonas de acceso al Club Atlético Belgrano y al Club Atlético 9 de Julio.

La intervención contempla la transformación de 5.423 metros cuadrados de calzada. El antiguo mejorado granular será reemplazado por pavimento de hormigón de alta resistencia, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de circulación durante todo el año y reducir los problemas provocados por el barro y el deterioro de las calles durante los días de lluvia.

Durante una recorrida por los trabajos, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, explicó que la obra también permitirá mejorar el escurrimiento del agua y brindar mayor seguridad en los desplazamientos cotidianos.

“Estamos transformando de manera definitiva 5.423 metros cuadrados de calzada con hormigón de alta resistencia. Con estas seis cuadras resolvemos un problema estructural de transitabilidad en sectores que hoy se deterioran cada vez que llueve”, señaló.

El funcionario agregó que la intervención facilitará el acceso de vecinos, estudiantes, familias y deportistas a las instituciones ubicadas en la zona.

Enrico también sostuvo que los trabajos forman parte del programa de infraestructura que el Gobierno provincial desarrolla en distintas localidades santafesinas y destacó la continuidad de la obra pública provincial en el actual contexto económico.

Por su parte, el presidente comunal de Arequito, Nicolás Carotti, señaló que las seis cuadras incluidas en el proyecto constituían una demanda de vecinos e instituciones deportivas.

“Nuestra localidad crece de manera sostenida y eso exige ampliar la infraestructura. Estas seis cuadras eran una demanda histórica de los vecinos y de las instituciones deportivas, que concentran una intensa actividad comunitaria”, afirmó.

La obra comprende tareas de excavación, nivelación de la base y construcción de pavimento de hormigón armado. Según se informó, los trabajos respetan las cotas existentes para favorecer el drenaje del agua de lluvia hacia los canales receptores.

Las cuadras intervenidas se encuentran sobre Mendoza, entre Mariano Moreno y Leandro N. Alem; Leandro N. Alem, entre Mendoza y Doctor Manino; avenida 9 de Julio, entre Salta y Chubut; dos tramos de V. Moneta; y San Lorenzo, entre Neuquén y Jujuy.

La inversión es transferida por la Provincia a la Comuna de Arequito mediante tres desembolsos, condicionados al avance de los trabajos y al cumplimiento de las auditorías técnicas correspondientes.