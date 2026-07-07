Cinco hombres fueron detenidos durante el fin de semana en Rosario, acusados de integrar una banda que utilizaba inhibidores de señal para robar pertenencias del interior de vehículos. Cuatro de los arrestados tienen domicilio en la provincia de Córdoba.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II y se inició luego de la denuncia de una persona que había sufrido el robo de diferentes elementos de un utilitario estacionado en avenida Pellegrini al 1200.

La investigación avanzó rápidamente gracias a que entre las pertenencias sustraídas había un teléfono celular que tenía activado el sistema de geolocalización. El rastreo del dispositivo permitió orientar a los efectivos policiales hacia otro sector de la ciudad.

Según explicó el inspector Ariel Espíndola, de la Brigada Motorizada, alrededor de las 15 del sábado los agentes entrevistaron a la víctima en la zona de Brown y Ovidio Lagos.

“La persona manifestó haber sido víctima de este tipo de delito y señaló que uno de los elementos sustraídos era un teléfono móvil que mantenía activado el sistema de geolocalización. Esa señal condujo a los efectivos hasta la zona de Ameghino y Juan Manuel de Rosas”, relató el funcionario policial.

Con esa información, se alertó a las unidades que se encontraban patrullando el sector. Poco después, los efectivos localizaron a cinco hombres cuyas características coincidían con los datos aportados.

De acuerdo con la información policial, cuando los agentes intentaron identificarlos, los sospechosos escaparon. Tras una persecución, finalmente fueron interceptados y detenidos.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron parte de las pertenencias denunciadas como robadas y secuestraron handys, teléfonos celulares, billeteras, mochilas, llaves de vehículos, tarjetas bancarias, cajas con elementos eléctricos y otros objetos que quedaron a disposición de la investigación.

Además, fueron encontrados dos inhibidores de señal que, según la hipótesis de los investigadores, eran utilizados para cometer los robos.

Espíndola explicó que estos dispositivos funcionan de manera similar a un handy y tienen la capacidad de interferir la comunicación entre la llave electrónica y el sistema de cierre centralizado del vehículo. De esta manera, cuando el conductor intenta cerrar el automóvil a distancia, la señal es bloqueada y las puertas pueden quedar abiertas sin que el propietario lo advierta.

La modalidad permite que los delincuentes ingresen posteriormente al vehículo sin necesidad de romper vidrios o forzar cerraduras.

La Policía convocó a las personas que hayan sufrido robos bajo esta modalidad a acercarse a la Comisaría 2ª de Rosario para verificar si alguno de los elementos recuperados les pertenece y recibir información sobre los pasos correspondientes.

Categoría: Policiales

Importancia editorial: Media

Actores principales: Brigada Motorizada de la Unidad Regional II, Policía de Santa Fe, cinco hombres detenidos y la víctima que permitió localizar a los sospechosos mediante el GPS de su teléfono.