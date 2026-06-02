El mapa religioso de Argentina atraviesa una transformación significativa. Un estudio realizado por el Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires reveló que una de cada cuatro personas en el país no se identifica con ninguna religión, reflejando un cambio sostenido en las formas de vivir la espiritualidad y la fe.

Según el informe "El mapa de las identidades religiosas en Argentina", elaborado a partir de una encuesta de alcance nacional, el catolicismo sigue siendo la religión con mayor cantidad de fieles, al concentrar el 57,7% de las respuestas. Sin embargo, el porcentaje se encuentra muy por debajo del 90% registrado durante la mitad del siglo pasado.

El dato más relevante del trabajo es el crecimiento del grupo de personas sin filiación religiosa, que incluye a quienes se consideran ateos, agnósticos o simplemente afirman no tener religión. Este sector ya representa el 22,4% de la población y se ubica como el segundo grupo más numeroso del país.

Los especialistas señalan que este fenómeno no implica necesariamente una pérdida de creencias espirituales. Por el contrario, muchas personas mantienen prácticas o convicciones religiosas de manera individual, sin pertenecer a iglesias o instituciones formales, una tendencia conocida como "creer sin pertenecer".

Por su parte, las iglesias evangélicas reúnen al 17,4% de la población y continúan siendo la segunda expresión religiosa organizada más importante del país.

Los jóvenes lideran el cambio

El estudio destaca que la edad es uno de los factores que más influye en la identidad religiosa. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, solo el 44,6% se define como católico, mientras que el 31% afirma no tener ninguna filiación religiosa.

La situación es diferente entre los mayores de 50 años, donde el catolicismo alcanza al 69% de las personas y apenas el 12,6% declara no pertenecer a ninguna religión.

Además, el informe muestra diferencias por género. Las mujeres mantienen una mayor participación en espacios religiosos, especialmente en el ámbito evangélico, mientras que los hombres presentan una mayor tendencia a declararse sin religión.

Diferencias según educación y región

La investigación también encontró contrastes vinculados al nivel educativo y al lugar de residencia. Los sectores con menor nivel de estudios presentan una mayor adhesión a las iglesias evangélicas, mientras que las personas con educación media y superior registran mayores niveles de desvinculación religiosa.

En cuanto a la distribución geográfica, el catolicismo conserva una presencia más fuerte en el interior del país, donde alcanza el 59,4% de adhesión. En cambio, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentra la mayor proporción de personas sin religión, con un 26,1%.