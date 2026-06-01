Starlink recibió autorización para expandir su red en Argentina

El Enacom habilitó a la empresa de Elon Musk a utilizar nuevas bandas de frecuencias en el país. La medida apunta a mejorar la capacidad del servicio y ampliar la conectividad en distintas regiones.
Más01/06/2026 Felipe Aguilera

El Gobierno nacional autorizó una nueva etapa de expansión de Starlink en Argentina, la empresa de internet satelital impulsada por Elon Musk. La medida fue formalizada a través de una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que habilitó a la compañía a operar en segmentos de frecuencias que hasta el momento no estaban asignados al Servicio Fijo por Satélite en el país.

Según se informó, la autorización fue otorgada de manera excepcional y permitirá a la empresa incrementar su capacidad operativa para responder al crecimiento de la demanda de internet satelital. No obstante, el permiso está sujeto al cumplimiento de requisitos técnicos y regulatorios establecidos por el organismo nacional.

Desde el sector de las telecomunicaciones explican que el acceso a nuevas bandas de frecuencia resulta fundamental para aumentar la transmisión de datos, mejorar el rendimiento de la red y sostener el crecimiento de usuarios que utilizan este tipo de tecnología.

Además, Starlink deberá adecuar sus operaciones a futuras normativas nacionales e internacionales y coordinar técnicamente el uso del espectro radioeléctrico con otros operadores para evitar interferencias en las comunicaciones.

La expansión se enmarca en el proceso de apertura del mercado satelital que impulsa el Gobierno nacional. En 2024, el Enacom ya había autorizado el ingreso de distintos operadores globales, con el objetivo de ampliar las alternativas de conectividad en regiones donde el despliegue de fibra óptica o redes móviles resulta más complejo.

Actualmente, el internet satelital gana terreno en actividades agropecuarias, turísticas, mineras y energéticas, especialmente en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos. La tecnología de Starlink funciona mediante una constelación de satélites de órbita baja, que permite ofrecer conexiones con menor latencia que los sistemas satelitales tradicionales.

Con esta nueva autorización, la compañía podrá continuar ampliando su infraestructura en Argentina y mejorar la cobertura en un contexto donde la conectividad se consolida como una herramienta clave para el desarrollo productivo y social.

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