Encontraron en Venado Tuerto a la adolescente de 13 años que era buscada en Arias

La búsqueda de Nahiara Joselín Fernández, la adolescente de 13 años que se había ausentado de su domicilio en Arias, Córdoba, tuvo un desenlace positivo este sábado. La joven fue encontrada en Venado Tuerto y quedó bajo resguardo de las autoridades.

El hallazgo se produjo en la zona de la intersección de las rutas nacionales 8 y 33, luego de un operativo que incluyó patrullajes, recorridas preventivas y una medida judicial en la ciudad.

La búsqueda había comenzado después de que la adolescente fuera vista por última vez el viernes 3 de julio, alrededor de las 19. Tras la denuncia, la Fiscalía de Instrucción de La Carlota y la Policía de Córdoba activaron el protocolo para establecer su paradero.

Como parte de la investigación, la Comisaría de Arias informó sobre la búsqueda a la Comisaría 2ª de Venado Tuerto. Posteriormente, desde la Fiscalía de La Carlota solicitaron una medida judicial en territorio santafesino.

El juez Adrián Godoy autorizó un allanamiento en una vivienda vinculada a personas cercanas a la adolescente. El procedimiento tuvo resultado negativo, pero los investigadores continuaron con las tareas de búsqueda.

Finalmente, Nahiara fue localizada por personal policial en la zona de la rotonda de las rutas 8 y 33. Una vez identificada, fue puesta a resguardo y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Santa Fe y representantes del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de las fiscales Larisa Barucca y Mayra Vuletic.

La coordinación entre las autoridades de Córdoba y Santa Fe permitió avanzar con las medidas judiciales y mantener los patrullajes en distintos sectores de Venado Tuerto hasta localizar a la adolescente.