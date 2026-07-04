Córdoba: detuvieron a un chofer de aplicación acusado de atacar a una pasajera

Un chofer de una aplicación de viajes, de 42 años, fue detenido este viernes en la ciudad de Córdoba, acusado de amenazar, golpear y asaltar a una pasajera de 27 años durante un recorrido.

Según la denuncia realizada por la víctima, el episodio comenzó cuando viajaba a bordo de un Chevrolet Onix y el conductor habría sacado un cuchillo con la intención de robarle el teléfono celular.

La joven se resistió y se produjo un forcejeo dentro del vehículo. De acuerdo con su relato, durante la pelea el conductor la golpeó y posteriormente la empujó fuera del automóvil.

Tras caer sobre la vía pública, la víctima recibió asistencia de vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Con los datos aportados por la joven sobre las características del sospechoso y del vehículo, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en el que participaron efectivos de distintas dependencias y personal del sistema de videovigilancia del 911.

El Chevrolet Onix fue finalmente localizado e interceptado en Esteban Bonorino al 5800, en barrio El Quebracho. En el lugar, efectivos de la Patrulla Rural Centro detuvieron al conductor y secuestraron el automóvil y un teléfono celular.

El hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.