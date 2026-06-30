Frío polar en el sur de Santa Fe: anuncian heladas y temperaturas bajo cero

El sur de Santa Fe se prepara para atravesar una de las semanas más frías del año. De acuerdo con un informe especial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire de origen antártico comenzará a ingresar al país este martes 30 de junio y avanzará progresivamente hacia la región central entre el miércoles y el jueves.

El fenómeno llegará primero a la Patagonia y luego afectará a gran parte del centro del país, provocando un descenso sostenido de las temperaturas y condiciones favorables para la formación de heladas.

En el sur santafesino, el miércoles 1° de julio comenzará a sentirse con mayor intensidad el aire frío. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 0 °C y los 4 °C, mientras que el jueves el frío se profundizará con registros que podrían descender entre 0 °C y -4 °C, especialmente en sectores rurales y suburbanos.

El SMN también advirtió que, en algunos puntos de la región central del país, las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -8 °C, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar complicaciones por las bajas temperaturas y mantenerse informado a través de los pronósticos oficiales.

En Venado Tuerto, el descenso será progresivo durante toda la semana. Para este martes se espera una máxima de 15 °C y una mínima de 3 °C. El miércoles la temperatura oscilará entre los 13 °C y los 2 °C, mientras que el jueves se mantendrán condiciones similares, con una máxima de 12 °C y una mínima de 2 °C.

El viernes el frío se hará sentir con mayor fuerza, con una temperatura máxima prevista de apenas 10 °C y una mínima de 0 °C. El momento más frío llegará el sábado 4 de julio, cuando el termómetro podría marcar una mínima de -3 °C y una máxima de 13 °C.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas del día, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de tomar medidas para resguardar animales, cultivos y cañerías expuestas a las heladas.